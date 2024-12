Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie A.11:25

I Viola si presentano al match dopo il passo falso di Coppa Italia contro l’Empoli che li ha portati all’eliminazione agli ottavi di finale, dopo la serie dei calci di rigore. La formazione di Palladino vuole mantenere attiva la serie di vittorie consecutive in campionato, che ora è ferma a sette (esclusa la partita contro l’Inter, che verrà recuperata nel 2025).11:26

Il Cagliari vive un buon stato di forma grazie ai cinque punti conquistati nelle ultime tre partite contro Milan, Genoa ed Hellas Verona, di cui proprio una vittoria contro la squadra veneta durante l’ultima giornata. La classifica vede ora i sardi tre punti sopra la zona retrocessione, con Lecce ed Hellas Verona a dividerli dal Como, attualmente posizionato in terz’ultima posizione.11:26

Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in casa in Serie A, il Cagliari è quella contro cui la Fiorentina ha la percentuale di vittorie interne più alta, ovvero del 69% (29 successi su 42 incontri).11:29

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 4-2-3-1: De Gea – Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Adli, Cataldi – Ikoné, Beltran, Sottil – Kouamé.11:42

Dopo l’impegno di Coppa Italia, Palladino torna a schierare De Gea tra i pali, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens confermati nel quartetto difensivo. In mezzo al campo riecco Adli al fianco di Cataldi. Davanti arrivano le sorprese: panchina per Colpani, Gudmundsson e Kean, con Ikoné, Beltran e Sottil alle spalle di Kouamé.11:43

Nicola continua a preferire Sherri a Scuffet tra i pali: davanti al portiere albanese agiranno Mina e Luperto in zona centrale, con Zappa e Obert ad occuparsi delle corsie laterali. In mediana ci sarà il duo Marin-Makoumbou. In zona offensiva, invece, Piccoli verrà supportato da Zortea, Viola e Augello, con Luvumbo che partirà dalla panchina.11:47