Pirlo, punizione pazzesca. Ma il Liverpool Legends batte il Milan Glorie

Grande spettacolo ad Anfield nel pomeriggio di sabato: il Liverpool Legends ha battuto 3-2 il Milan Glorie in un match di beneficenza riedizione delle due epiche finali di Champions League del 2005 e del 2007. Per i rossoneri erano presenti Abbiati, Dida, Fiori, Storari, Cafu, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Nesta, Oddo, Pancaro, Simic, Ambrosini, Carbone, Gattuso, Pirlo, Rui Costa, Serginho, Borriello, Inzaghi, Kaká.

I Reds hanno vinto la "bella" al termine di una partita divertente, ricca di fascino e all'insegna della nostalgia per tanti tifosi, soprattutto rossoneri, che da tempo aspettano di tornare ai livelli di 14 anni fa: i Reds sono andati a segno al 20' con Fowler ed hanno raddoppiato ad inizio ripresa con Cissé. Quindi è arrivata la rimonta dei rossoneri, ad opera di Pirlo con uno splendido calcio di punizione al 61' (applaudito dal pubblico inglese) e di Pancaro con uno spettacolare tiro a giro al 78'. All'80' è però arrivata la rete della vittoria dello storico capitano del Liverpool, Steven Gerrard, con un tiro dal limite imparabile per Valerio Fiori.

In tribuna c'erano anche due grandi ex dirigenti rossoneri come Adriano Galliani ed Ariedo Braida, ora dirigenti rispettivamente del Monza e del Barcellona.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 19:10