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Motegi, le caratteristiche del circuito Twin Ring dove si corre il Gp del Giappone del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Motegi: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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Redazione

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  • Nome: Twin Ring Motegi
  • Località: Motegi (Giappone)
  • Coordinate geografiche:36°32′01″N 140°13′39″E
  • Lunghezza del circuito: 4,801 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 24
  • Lunghezza gran premio 2026: 115,224 km
  • Curve totali: 14
  • Curve a destra: 7
  • Curve a sinistra: 7
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1997
  • Record della pista: 1:44.461 stabilito da Jorge Martin nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
  • Il circuito si chiama Twin Ring (doppio anello) perché oltre al circuito usato per le gare del Motomondiale, il sito ospita anche un circuito ovale di 2.493 m.

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Motegi?

4,801 km

Quanti giri sono previsti per il Gp del Giappone di MotoGP?

24

Quanti km è lungo il Gp di Motegi del Motomondiale?

115,224 km

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