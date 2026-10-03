- Nome: Twin Ring Motegi
- Località: Motegi (Giappone)
- Coordinate geografiche:36°32′01″N 140°13′39″E
- Lunghezza del circuito: 4,801 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 24
- Lunghezza gran premio 2026: 115,224 km
- Curve totali: 14
- Curve a destra: 7
- Curve a sinistra: 7
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1997
- Record della pista: 1:44.461 stabilito da Jorge Martin nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
- Il circuito si chiama Twin Ring (doppio anello) perché oltre al circuito usato per le gare del Motomondiale, il sito ospita anche un circuito ovale di 2.493 m.
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Motegi?
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4,801 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp del Giappone di MotoGP?
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24
- Quanti km è lungo il Gp di Motegi del Motomondiale?
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115,224 km