Non è una sorpresa ma, in questa stagione anomala per via di un Mondiale eccezionale, la Uefa, dopo il sorteggio per gli ottavi di Champions andato in scena a Nyon, ha reso noto le date delle partite in calendario.

La prima italiana a scendere in campo sarà il Milan di Stefano Pioli, che si è già espresso in merito a sensazioni e attese rispetto al Tottenham di Antonio Conte, che il 14 febbraio a San Siro porterà una sfida epica.

Champions: il calendario delle italiane

A seguire il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte, in Germania, il 21 febbraio 2023, mentre ultima italiana in programma, l’Inter, affronterà in casa il Porto il giorno successivo, 22 febbraio.

Le partite di ritorno vedranno, invece, i rossoneri a Londra l’8 marzo, la squadra di Inzaghi volerà in Portogallo il 14 marzo, mentre il 15 marzo toccherà al Napoli ospitare l’Eintracht al “Maradona”.

Le gare di andata: Milan in casa

L’urna è stata benevola con le italiane, considerati i rischi di accoppiamenti pericolosi sulla carta, ma gli ottavi non andranno comunque sottovalutati come hanno lasciato intendere sia Pioli, sia Inzaghi. Riassumendo, le gare di andata in programma secondo quel che ha ufficializzato la Uefa e salvo diverse indicazioni saranno, dunque, le seguenti:

Milan-Tottenham 14 febbraio 2023

PSG-Bayern Monaco 14 febbraio 2023

Club Brugge-Benfica 15 febbraio 2023

Borussia Dortmund-Chelsea 15 febbraio 2023

Liverpool-Real Madrid 21 febbraio 2023

Eintracht-Napoli 21 febbraio 2023

RB Lipsia-Manchester City 22 febbraio 2023

Inter-Porto 22 febbraio 2023

Le gare di ritorno: Napoli al Maradona

Il ritorno, ugualmente condiviso, vedrà invece in casa il Napoli che disputerà la gara di ritorno nella bolgia del Maradona, mentre sia Milan sia Inter dovranno giocare in trasferta:

Benfica-Club Brugge 7 marzo 2023

Chelsea-Borussia Dortmund 7 marzo 2023

Tottenham-Milan 8 marzo 2023

Bayern Monaco-PSG 8 marzo 2023

Manchester City-RB lipsia 14 marzo 2023

Porto-Inter 14 marzo 2023

Real Madrid-Liverpool 15 marzo 2023

Napoli-Eintracht 15 marzo 2023

