07-11-2022 12:41

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Saranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte gli avversari del Napoli negli ottavi di finale della Champions League. Un sorteggio che per una volta sembra sorridere al club azzurro, che in ambito europeo non è mai stato particolarmente fortunato quando c’era di mezzo un’urna.

Napoli-Eintracht Francoforte: la rivale degli azzurri

Sorteggio abbastanza fortunato per il Napoli che riesce ad evitare il pericolo PSG. I francesi erano senza dubbio la squadra più forte tra quelle che si sono piazzate al secondo posto, la squadra di Luciano Spalletti evita anche le altre due tedesche più insidiose: Borussia e Lipsia. Ma anche l’Eintracht non è da sottovalutare, la formazione tedesca lo scorso anno ha conquistato la vittoria in Europa League ed è riuscita a qualificarsi in un girone complicato con la presenza di Tottenham, Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia.

Napoli-Eintracht Francoforte: l’esultanza dei tifosi sui social

Prima dei sorteggi c’era grande apprensione tra i tifosi del Napoli sulla possibilità di beccare la corazzata PSG. Invece l’urna mette di fronte alla squadra partenopea una squadra come l’Eintracht Francoforte da rispettare ma senza dubbio più abbordabile rispetto ai francesi: “Io aspetto il Var per la conferma – scherza Alex – Non ci riesco a credere”. Rita invece preferisce andarci con i piedi di piombo: “A testa bassa e senza sottovalutare mai l’avversario, ma ci è andata meglio del previsto”. Anche Nicola è ancora incredulo: “Non ci credo che sappiamo stati così fortunati. Massimo rispetto per l’Eintracht che poi magari ci elimina, ma come è possibile che non abbiamo preso il PSG?”.

Napoli: il cammino in Champions è da sogno

Un cammino da sogno quello del Napoli in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti è stata la vera grande sorpresa della prima fase della competizione internazionale con gli azzurri capaci di vincere cinque partite (prima del ko indolore con il Liverpool), segnando e dando spettacolo in tante occasioni. Un cammino che in pochi si aspettavano ad inizio stagione visti i tanti cambiamenti nella rosa a disposizione del tecnico toscano e anche le difficoltà di un girone con i finalisti dell’ultima edizione (il Liverpool), i lancieri dell’Ajax e i Rangers, reduci invece dalla finale di Europa League.