05-11-2022 20:04

Nove vittorie di fila. Il Napoli non si ferma più e sui social colorati d’azzurro è festa grande. Battuta pure l’Atalanta, a casa sua. Osimhen ed Elmas danno il via alla serata magica sul campo della seconda in classifica, una vittoria che esalta e fa sognare i sostenitori partenopei anche perché ottenuta al termine di una partita epica, vissuta quasi in trincea soprattutto nel secondo tempo. Oltre che giocar bene, questo Napoli sa anche soffrire: ed è questo che, paradossalmente, fa sorridere ancora di più i suoi tifosi.

Atalanta-Napoli: i furti sospetti e le scelte di Spalletti

Il pre-gara dei tifosi del Napoli è segnato da fitte discussioni sui social sulle due auto rubate in due giorni (quella di Kvara nel frattempo è già stata ritrovata) ai danni di calciatori azzurri. “Avete capito che stanno solo creando tensione. Qualcuno ci marcia dietro. Diamo fastidio. I migliori ci fanno elogi. In Italia ci ignorano”, denuncia Vincenzo. Francesco paventa complotti: “Altro furto, iniziano i sospetti. Non è che si vuole destabilizzare l’ambiente? Poi Kvara che ha una lombalgia improvvisa…Kim che avrà?”. Poi si passa alla formazione. Fernando è perplesso: “L’impiego di Elmas al posto di Raspadori non mi piace per nulla”. E Giuliano insiste: “Elmas titolare? Un incubo che diventa realtà”.

Atalanta-Napoli, Osimhen ed Elmas ribaltano la gara

Poi comincia la partita. Partenza molle degli azzurri, che vanno in svantaggio tra le polemiche. A molti tifosi azzurri non va giù il rigore concesso per tocco di mano di Osimhen. “Rigore regalato, è una vergogna”. E ancora: “Stanno massacrando Lozano e l’arbitro nemmeno un’ammonizione”. Poi lo stesso Osimhen firma il pari e propizia il gol del vantaggio di Elmas. “Non siamo entrati con la solita grinta, ma fortunatamente abbiamo cambiato marcia”, sintetizza Antonio. E altri tifosi si tolgono qualche sassolino: “Allora aveva ragione Spalletti a scegliere Elmas?“.

Il Napoli soffre ma piega l’Atalanta: ripresa in trincea

Nel secondo tempo gli azzurri soffrono terribilmente. Li tiene a galla un grande Meret: “Oggi nessuno lo critica, vero?”, tuona Salvatore con riferimento alle bufere social dopo la partita di Liverpool. Anche Kim e Juan Jesus tengono: “Durissima, ma non molliamo”. Nel finale entrano Politano e Simeone, il Cholito si mangia un gol: “Noooo Simeone, da te questo non me l’aspettavo”, ammette Tommy. E alla fine gli azzurri portano a casa tre punti d’oro: “Non si può dire per scaramanzia, ma è goduria puraaaaa”, fa sapere Rossella.