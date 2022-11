05-11-2022 11:00

Una tegola a incrinare la costruzione, un progetto che rischia di trovare il suo primo vero intoppo. Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Liverpool (ko indolore per gli azzurri), il Napoli ora deve fare i conti con l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia che non ha preso parte alla trasferta contro l’Atalanta e non sarà in campo oggi.

Napoli: l’infortunio di Kvaratskhelia preoccupa

Khvicha Kvaratskhelia salterà la sua prima partita in serie A nel big match sul campo dell’Atalanta. Il giocatore si è fermato nella giornata di ieri peri un forte dolore alla schiena ed ora dovrà essere valutato giorno per giorno in vista dei prossimi due impegni in campionato. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, le prime avvisaglie di questo problema sarebbero avvenuto nel corso del match contro il Liverpool. Il giocatore ha convissuto un paio di giorni con il dolore prima che subentrasse la fase acuta dovendo dunque fermarsi del tutto. Secondo il quotidiano sportivo è molto difficile che il giocatore possa essere a disposizione per la gara di martedì contro l’Empoli, più probabile un ritorno in campo contro l’Udinese nell’ultima gara prima della sosta mondiale.

Napoli: l’infortunio di Kvaratskhelia cambia i piani

L’assenza di Khvicha Kvaratskhelia è un problema per Luciano Spalletti. L’esterno georgiano sin dal suo arrivo a Napoli ha dimostrato di essere un fattore per il team azzurro che ora dovrà fare a meno della sua imprevedibilità contro una delle squadre più in forma del campionato. Il tecnico toscano è alle prese con un ballottaggio per sostituire il giocatore con Raspadori ed Elmas che si giocano una maglia. Da una parte l’ex Sassuolo che garantirebbe maggior presenza in zona gol, dall’altra il macedone che darebbe più equilibrio in fase di copertura.

Auto rubata a Kvaratskhelia: la decisione del giocatore

Non è stata esattamente la miglior settimana possibile per Khvicha Kvaratskhelia. Prima della lombalgia acuta, a rovinare la sua settimana ci avevano pensato i ladri che sono entrati in casa e che gli hanno rubato l’auto (poi ritrovata). Un’esperienza che ha sicuramente colpito il georgiano che ora sta valutando la possibilità di lasciare la sua abitazione a Cuma e trasferirsi più vicino al centro della città. La sua scelta iniziale era dovuta alla voglia di essere vicino al campo di allenamento ma la disavventura vissuta nei giorni scorsi potrebbe spingerlo a cercare casa più vicino alla città.