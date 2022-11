04-11-2022 17:28

Nella partita di domani al Gewiss Stadium l’Atalanta sarà senza Muriel, ma il Napoli dovrà fare a meno di un pezzo da novanta come Kvicha Kvaratskhelia, fermato da un infortunio. La brutta notizia è arrivata durante l’allenamento di oggi della squadra di Luciano Spalletti: secondo quanto riportato dal consueto notiziario pubblicato sul proprio sito ufficiale dal club partenopeo, il talento georgiano ha accusato dolore mentre era con i compagni.

Napoli, stop per Kvaratskhelia

Secondo lo staff medico del Napoli si tratta di una lombalgia acuta: Kvaratskhelia di certo non farà parte della squadra che scenderà in campo domani contro l’Atalanta, la speranza del club è di poterlo recuperare per la prossima settimana, quando il Napoli affronterà prima l’Empoli e poi l’Udinese.

La notizia dell’assenza di Kvaratskhelia è arrivata dopo la conferenza pre-gara di stamattina di Spalletti, che dunque non ha commentato l’infortunio del georgiano né dato indicazioni riguardo alle soluzioni tattiche dettate dalla sua assenza.

Napoli senza Kvaratskhelia: le opzioni di Spalletti

Per sostituire Kvaratskhelia il Napoli ha varie opzioni, quella naturale sarebbe l’utilizzo di Elmas come esterno d’attacco, posizione già occupata dal macedone negli scorsi anni, quando era necessario far rifiatare Lorenzo Insigne.

In alternativa, Spalletti potrebbe utilizzare Giacomo Raspadori come attaccante di sinistra, ruolo che l’ex Sassuolo non ama particolarmente, ma in cui ha ben figurato da titolare nella partita di Champions League contro i Rangers (con Giovanni Simeone centravanti) e in altri spezzoni di gara: l’unico gol in campionato con la maglia del Napoli, l’1-0 decisivo contro lo Spezia, Raspadori lo ha segnato proprio giocando come esterno sinistro d’attacco.

Infine, Spalletti potrebbe spostare Hirving Lozano a sinistra e confermare Matteo Politano, titolare martedì a Liverpool, sulla fascia opposta.

Kvaratskhelia infortunato, tifosi del Napoli nel panico

Intanto sui social network i tifosi del Napoli si disperano per il k.o. di Kvaratskhelia e avanzano i loro suggerimenti a Spalletti in vista della gara con l’Atalanta. “Aveva preso una botta forte con il Sassuolo forse era meglio risparmiarlo per Liverpool visto il vantaggio che avevamo”, scrive su Facebook Giorgio. “Mamma mia che sfiga, speriamo di riuscire a fare a meno di lui”, aggiunge Marco. Altri tifosi sono più ottimisti, come Mario: “Peccato, ma non è un problema… abbiamo uno squadrone lo stesso!”. “Vinciamo lo stesso, ci pensa Osimhen”, il commento di Enzo.

Gionni, invece, indica in Lozano l’uomo più adatto a sostituire Kvaratskhelia. “Serve qualcuno che tenga quanto più occupato atleticamente Hateboer. Elmas (per quanto mi piaccia come calciatore) rischia di farci schiacciare troppo da quel lato quindi lo eviterei. Andrei anch’io con il Chuky”.

Elmas è di sicuro l’opzione meno amata dai tifosi del Napoli. “Tenete Elmas incollato ai cancelli di Castelvolturno per favore”, esagera Maria. “Basta che non vedo Elmas a sinistra, che Spalletti abbia pietà della mia salute mentale”, scrive Franc e Lorenzo adotta lo stesso tono: “Se leggo Elmas titolare esterno alto non accendo neanche DAZN”.