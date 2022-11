Champions League: Sorteggi ottavi per Milan, Napoli e Inter domani, i pericoli

06-11-2022 15:20

Ne manca una sola all’appello, la Juventus retrocessa in Europa League e che dovrà aspettare che finisca il sorteggio della Champions per conoscere il suo avversario ma il plotone italiano che domani aspetta di conoscere l’avversario degli ottavi nella più importante manifestazione per club europea è nutrito e qualificato.

Champions League, domani alle 12 il sorteggio degli ottavi a Nyon

L’appuntamento è per le 12 a Nyon (direttta sul Canale 20 Mediaset e su Sky): verranno decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League e Inter, Napoli e Milan conosceranno le loro avversarie.

Champions League, il regolamento dei sorteggi e le date

Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi: le prime sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie. Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. Inoltre non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi. Le partite saranno con gare d’andata e di ritorno. Le teste di serie giocano il ritorno in casa. Le gare d’andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

Champions League, le possibili rivali del Napoli

Qualificatosi come primo nel girone davanti al Liverpool, il Napoli di Spalletti non potrà incrociare né le due italiane, Inter e Milan, né i Reds. Ne restano cinque: stando ai calcoli di un algoritmo che ha incrociato tutti i possibili paletti delle partecipanti i partenopei dovrebbero pescare una tedesca: il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte hanno il 22,219% e subito dietro troviamo il Lipsia con 21,341%. Psg – che sicuramente è l’avversario più duro – e Bruges (17,110%) sono le meno probabili.

Champions League, le possibili rivali dell’Inter

L’Inter, seconda alle spalle del Bayern, non può prendere i tedeschi (o il Milan). Probabile un viaggio in Inghilterra: il Chelsea è l’incrocio più probabile con il 19,077%, ma il Manchester City e il Tottenham del grande ex Conte seguono distanziati di un soffio (18,890%). Poco più indietro il Real Madrid (14,698%), poi Porto e Benfica (14,223%) che sarebbero le più gradite.

Champions League, le possibili rivali del Milan

Infine il Milan, secondo alle spalle del Chelsea, non può pescare i Blues (e l’Inter). Dato che il Bayern non può affrontare né la stessa Inter, né le tre connazionali (Dortmund, Eintracht e Lipsia), ecco che come percentuale (quasi 24%) potrebbe toccare proprio ai rossoneri, ma se i tedeschi dovessero pescare il Liverpool per la squadra di Pioli ci sarebbero quasi certamente il City o il Tottenham (17,802%). Dietro le inglesi c’è il Real dell’ex Ancelotti (13,652%) e solo dopo le due portoghesi, che sarebbero la scelta preferita di Pioli.