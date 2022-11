Il Milan, dopo nove anni dall’ultima volta, è riuscito a conquistare gli ottavi di Champions League (secondo posto nel girone dietro al Chelsea). I rossoneri hanno vinto lo “spareggio” contro il Salisburgo 4-0: doppietta di Giroud, gol di Krunic e Messias. Al termine del match contro gli austriaci, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Stefano Pioli guarda già avanti e sul sorteggio ha dichiarato a testa alta: “Chi incontreremo sarà un avversario difficile e stimolante, siamo i campioni d’Italia e dobbiamo cercare di andare il più avanti possibile“.

Tornando al match contro il Salisburgo, Pioli non può che ritenersi entusiasta: “Nel primo tempo abbiamo concesso troppo ma siamo stati sempre pericolosi. Abbiamo giocato con la volontà di essere pericolosi, abbiamo provato ad andare in ampiezza. Nel secondo tempo abbiamo preso più dominio dopo il gol di Rade e nel primo abbiamo avuto qualche disattenzione. È stata una bellissima partita da Champions”.

Milan agli ottavi, ma Pioli adesso ha in mente il campionato: “Non dobbiamo aver paura di puntare in alto, adesso dobbiamo riprenderci in Serie A dalla brutta prestazione di Torino. Sarà difficile contro una squadra che gioca un calcio efficace come lo Spezia, ma dobbiamo approfittare di queste partite per stare vicino al Napoli che ha ritmi eccezionali. Dobbiamo essere ambiziosi, ho dei giocatori forti che si sentono forti. Ci sarà tempo per la Champions”.