Napoli, sconfitta indolore a Liverpool: i tifosi azzurri hanno una certezza

01-11-2022 23:17

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Alla fine vince il Liverpool, ma è la più indolore e anche immeritata delle sconfitte per gli azzurri di Spalletti che comunque vincono il girone. Certo, resta l’amaro in bocca per quel gol di Ostigaard annullato per fuorigioco millimetrico e per i gol presi da situazione di palla inattiva. Prima Salah, poi Darwin Nunez hanno regalato i tre punti al Liverpool, ma il Napoli non ha certo viste minate le sue certezze. Soprattutto nella prima parte del match, sono stati i partenopei a controllare il gioco ed a rendersi pericolosi.

Napoli, solo applausi

Nella ripresa, con il passare dei minuti, il Liverpool ha preso possesso del ring, ma gli azzurri sono rimasti sempre in partita e pronti a colpire concedendo comunque pochissimo. Come d’altronde testimoniano gli applausi che gli stessi supporters napoletani giunti ad Anfield hanno riservato alla propria squadra: perché c’è solo da applaudire questa squadra, che sta meritando quanto ottenuto fino ad oggi. E lunedì, se l’urna sarà benevola, sognare non sarà affatto illecito.

I tifosi azzurri in coro: testa all’Atalanta

Luca infatti non è preoccupato: “Due colpi fortunati, non fa niente. Abbiamo fatto una bella partita per 90 minuti”. E Gernapoli sottolinea: “Grandi lo stesso, sono orgogliosa di voi”. Bruno sottolinea un tasto dolente: “Non abbiamo giocato bene ma Meret ha giocato malissimo“. E Gaetano sorvola: “Forza ragazzi, se sconfitta doveva esserci meglio questa sera. Ora anima a Bergamo“. MisMario ha qualche appunto da fare alla squadra: “Poteva andare meglio se indirizzata meglio o se avessimo capitalizzato le occasioni create, se Osimhen e Elmas non avessero dormito per tutto il tempo che hanno giocato, per il resto primi, mo testa ai bergamaschi”.

Napoli, i tifosi sicuri: meglio perdere oggi

Miri ha molti dubbi sull’arbitraggio: “Ma voi mi spiegate: date fuorigioco al goal di Osti e poi loro fanno goal buttandosi nella porta e li non è fuorigioco poi niente poco di meno il pallone tocca sulle strisce di fuorigioco ma dico come si faaa”. Francesco non può che applaudire la squadra: “Ragazzi, grazie per questo girone emozionante. Prova di grande personalità anche stasera, sconfitta immeritata. Se la striscia di risultati positivi doveva interrompersi meglio che sia capitato stasera, sconfitta indolore”. E anche Gianluca ora guarda avanti: “Testa a Bergamo, dimostriamo che sappiamo reagire dopo una sconfitta che tra l’altro non serve a niente”.

Liverpool-Napoli, accuse all’arbitro

The Football non ci sta: “Un furto x me, Fabinho mille falli zero cartellini, v.Dijk mani in faccia sempre…niente..fallo reazione Nunez…giallo..”. Mentre Vincenzo ha un’altra preoccupazione: “Del risultato importa poco, l’unica mia preoccupazione è un possibile contraccolpo psicologico. In ogni caso, prestazione assolutamente positiva”. Michele invece vede tutto roseo: “Peccato per questa sconfitta immeritata, ma importante prova di conferma da squadra forte”. E Nyco allo stesso modo: Grandi tutti, 2 calci d’angolo e loro hanno avuto il contentino”. E Gianni conclude: “Va bene così avete fatto un partitone il risultato più giusto era 0-0 , siamo stati sfortunati e loro molto fortunati . Forza Napoli”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.