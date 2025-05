Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Biella - Champoluc. Il giorno del tappone alpino

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 19.a tappa del Giro d'Italia 2025: Biella-Champoluc

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Biella – Champoluc, in programma venerdì 30 maggio. La lunghezza è di 166 km ed è classificata come una tappa 5 stelle di difficoltà. Con questa frazione si sfiorano i 5.000 metri di dislivello, con i corridori che non faranno altro che salire e scollinare senza transitare lungo un metro di pianura. Insomma, è il classico tappone alpino di fine Giro, penultima chiamata per sferrare gli attacchi decisivi o consolidare il proprio vantaggio ai vertici della classifica.

Percorso della diciannovesima tappa: Biella – Champoluc

Dal capoluogo piemontese si procede verso sud-ovest per salire sulla Croce Serra, scollinata la quale si prosegue lungo la valle della Dora Baltea, risalendo a nord, verso le successive salite nella provincia aostana.

Altimetria della diciannovesima tappa

Una tappa da 4.950 metri di dislivello senza alcun tratto pianeggiante, che parte subito a tutta al chilometro 4 con la salita di Croce Serra, per poi scollinare e affrontare un falsopiano che conduce al trittico di ascese, una dietro l’altra: il Col Tzecore, il Col de St. Pantaléon e il Col de Joux. Siamo quindi a 145 km dalla partenza, con un finale ancora in salita con l’asperità di Antagnod. Gli ultimi 5 km sono caratterizzati da una breve discesa, con i 3 km che conducono al traguardo di nuovo in pendenza e con diversi tornanti. Chilometro conclusivo in lastricato sino ai 400 metri prima della linea dell’arrivo, sempre un po’ in salita.

Cronoprogramma della diciannovesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi. Fonte: Giro d'Italia Salite della diciannovesima tappa Fonte: Sono ben cinque i Gran Premi della Montagna della tappa 19. Il primo, come abbiamo visto nei chilometri iniziali, è quello di terza categoria della Croce Serra. A seguire tre GPM di prima categoria: il Col Tzecore, con un’ascesa di 16 km con pendenze medie del 7,7% e tratti negli ultimi 4 km che possono toccare anche il 15%; poi il Col de St.Pantaléon, 16,5 km al 7,2% e punte del 12% e il Col de Joux (15,1 km, media del 6,9% e pendenza massima del 12%). Infine l’ascesa di Antagnod, 9,5 km con 4,5% di media e punte dell’11%.

Dove vedere la diciannovesima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.