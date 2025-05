Liverpool, chi è l'uomo che ha investito decine di tifosi durante la parata: la folla ha tentato il linciaggio

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una giornata di festa trasformata in un momento di terrore: poteva essere una strage, per fortuna ci sono “solo” delle persone ferite. E’ quanto accaduto oggi a Liverpool, durante la parata della squadra che ha appena trionfato in Premier League.

Liverpool, tragedia sfiorata

Un’auto è piombata sulla folla dei tifosi che affollavano le strade del centro cittadino per assistere alla sfilata degli autobus con giocatori, tecnici e dirigenti dei reds dopo la vittoria in Premier League: alcuni passanti sono rimasti feriti, la polizia ha fermato un 53enne britannico residente nell’area metropolitana di Liverpool. La Merseyside Police in un comunicato iniziale ha fatto riferimento a una “collisione stradale“, senza ipotizzare né escludere nulla, ma intanto è stata allertata la sezione antiterrorismo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Liverpool, il comunicato della polizia

“Chiediamo alle persone di non speculare su quello che è successo a Water Street, nel centro di Liverpool – si legge in un comunicato diffuso dalla polizia della città – possiamo confermare di aver arrestato un 53enne uomo bianco, britannico, originario della zona di Liverpool. Un’inchiesta approfondita è in corso per capire cosa è successo”. I feriti sarebbero almeno 17, non è dato ancora sapere se ci siano persone in gravi condizioni.

Il racconto dei testimoni

Il fatto è avvenuto alle 18: secondo quanto riportato da vari testimoni, tanti hanno avuto la percezione che l’investimento sia stato deliberato e non accidentale, come d’altronde sembra trasparire dalle immagini dei video amatoriali girati sulla scena. Si vede il veicolo dirigersi a velocità sostenuta contro un blocco compatto di alcune decine di pedoni, travolgendone diversi alla cieca. L’incidente è avvenuto nella zona di Water Street, che si trova nel centro della città non lontano dalla statua dei Beatles e dal municipio. Sulla zona, oltre a diverse ambulanze ed ai vigili del fuoco, è anche arrivato un elicottero-ambulanza, assieme a diversi veicoli di polizia e di autorità sanitaria, già presenti per sorvegliare la parata che, al momento dell’incidente, stava per concludersi.

Il tentativo di linciaggio

Sui social sono cominciati ad affiorare video agghiaccianti. In uno, in particolare, si vede un’auto nera piombare sui tifosi, prima con un uomo sul cofano e poi mirare i tifosi assiepati sui marciapiedi, puntandoli per investirli. Quando si ferma, l’auto viene circondata dalla folla, con la polizia che interviene immediatamente. In un altro video, ripreso da un tifoso in strada, si vede la folla circondare l’auto, che viene presa a calci e pugni nonostante la presenza di almeno 4 agenti attorno

Liverpool, interviene il premier Starmer

Subito intervenuto il primo ministro Keir Starmer, informato quasi in tempo reale, che ha rivolto una dichiarazione al Paese: “Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti”, ha scritto, ringraziando gli agenti e i servizi di emergenza per la loro tempestività. Starmer ha fatto poi sapere di essere costantemente aggiornato sugli “sviluppi investigativi” assieme alla ministra dell’Interno, Yvette Cooper, ma ha chiesto anche di evitare congetture e di dare ai detective “il tempo d’indagare”.

Gli ultimi episodi di terrorismo in Gran Bretagna

L’ultimo attacco classificato come terroristico per le strade del Regno Unito risale al 2023, quando un giovane di fede musulmana, Ahmed Ali Alid, uccise a Hartlepool, sempre nel nord dell’Inghilterra, un pensionato a caso per “protestare contro la guerra a Gaza” e ferì gravemente un secondo passante. Mentre proprio nell’area metropolitana di Liverpool si è verificato l’estate scorsa l’insensato eccidio di bambine di Southport, accoltellate da un figlio di rifugiati ruandesi nemmeno 18enne: fatto a cui è poi seguita un’ondata di violenti disordini anti-migranti in diverse città dell’isola.

Liverpool, la solidarietà della Premier League

“Tutti in Premier League sono scioccati dai terribili eventi di Liverpool di questa sera e i nostri pensieri vanno a tutti i feriti e alle persone coinvolte”, è quanto si legge sul profilo di X dell’organizzazione del campionato di calcio inglese dopo che un’auto ha investito diverse persone nella città inglese mentre si festeggiava la vittoria del Liverpool nel torneo. “Siamo in contatto con il Liverpool FC e abbiamo offerto il nostro pieno sostegno in seguito a questo grave incidente”.