Paolini spaventata dal calabrone al Roland Garros: che paura per Jasmine prima della sfida con Svitolina

Fuori programma durante l'intervista successiva alla vittoria sull'ucraina Starodubtseva: la garfagnina schiva l'insidia e si prepara alle prossime partite.

Senza voler mancare di rispetto a Yuliia Starodubtseva, la sua avversaria nella sfida del terzo turno del Roland Garros, sembra proprio che Jasmine Paolini abbia avuto più palpitazioni al termine del match che durante gli scambi in campo con la tennista ucraina, numero 81 della classifica WTA e piegata con un perentorio 6-4 6-1. Dopo l’incontro, durante la rituale intervista, la campionessa garfagnina ha dovuto schivare un’insidia particolare, proveniente dall’alto: un grosso insetto, molto probabilmente un calabrone, che s’è materializzato nei paraggi proprio mentre Jasmine stava rispondendo alle domande.

Roland Garros, Paolini e l’insetto durante l’intervista

I fotogrammi diventati virali sui social mostrano la sequenza degli eventi. La numero 4 al mondo, dopo la partita, stava parlando al microfono al centro del campo quando a poca distanza dal suo viso è comparso un insetto ronzante. Evidente l’espressione spaventata di Paolini, che s’è presa una pausa durante l’intervista per schivare la traiettoria del calabrone. Uno sguardo preoccupato, un altro divertito, prima del sospiro di sollievo: l’insetto è volato via e Jasmine ha potuto riprendere il suo discorso, dopo aver dato un’altra controllatina attorno a lei. Una sorta di involontaria gag, apprezzata anche dal pubblico.

Il clamoroso record di Jasmine e la risata contagiosa

Reazione esagerata da parte di Jasmine? Assolutamente no. Le punture di vespa o di calabrone possono procurare gravi conseguenze. Recentemente al Giro d’Italia un corridore di classifica, Juan Ayuso, è stato costretto al ritiro proprio a causa di una puntura d’insetto che gli ha provocato un abbassamento di vista. Niente di tutto questo, per fortuna, nel caso di Paolini. Che non ha certamente perso il sorriso a causa del fuori programma. “Davvero ho vinto 23 partite Slam negli ultimi due anni? È così divertente“, ha risposto Paolini senza trattenere una contagiosa risata. “Non lo so, è così strano. Questo è un campo fantastico, è uno dei tornei più belli del mondo, un posto speciale per me, voglio solo godermela”.

Paolini-Svitolina agli ottavi di finale del Roland Garros

Nel prossimo turno Paolini dovrà vedersela con un’altra ucraina, di livello decisamente superiore a Starodubtseva: Elina Svitolina, numero 14 della classifica WTA e numero 13 del seeding. Per lei, nativa di Odessa, 18 titoli in carriera e un cammino trionfale fino a questo momento al Roland Garros, dove ha piegato in due set prima la turca Sonmez, poi l’ungherese Bondar, quindi la croata naturalizzata statunitense Pera. Un solo precedente tra le due, ma da brividi: agli ottavi degli ultimi Australian Open Svitolina l’ha spuntata al terzo, in rimonta, sul punteggio di 2-6 6-4 6-0.