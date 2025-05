Paolini si fa ispirare da Nadal, il rito prima della vittoria con Tomljanovic ma la scelta di Eurosport scatena la polemica

La tennista italiana avanza al terzo turno al Roland Garros ma la decisione di Eurosport di mandare in onda il Giro d’Italia non è piaciuta ai tifosi di Jasmine

Jasmine Paolini avanza, non senza qualche momento di difficoltà, al terzo turno del Roland Garros. La tennista azzurra si conferma una garanzia anche in una giornata in cui non brilla particolarmente, batte la pericolosa Tomljanovic e avanza al terzo turno.

Le parole di Jasmine

Dopo il match Jasmine Paolini può tirare un sospiro di sollievo. La gara contro Ajla Tomljanovic è stata decisamente più complicata di quanto dica il 6-4 6-4 del punteggio finale con diversi momenti in cui la vincitrice degli Internazionali ha avuto qualche momento di difficoltà. E a fine gara le sue parole sono quelle di una tennista contenta di aver passato un altro turno: “E’ difficile giocare contro di lei, piazza dei colpi bellissimi. Cercavo profondità e di metterla in difficoltà, ci sono stati degli alti e bassi ma è sempre bellissimo vincere. Sicura al 100% mai, ci sono delle sensazioni diverse rispetto allo scorso anno. Ho giocato più partite qui, anche nel corso dei giochi olimpici, prima non ci avevo mai giocato. E’ sempre bellissimo giocare qui, di fronte a questo pubblico che adesso fa anche il tifo per me. Ora sto cercando di pensare a una partita per volta, è un torneo difficilissimo. Ci sono tantissime giocatrici che sono in forma”.

Paolini-Tomljanovic: tutte le emozioni del match

L’ispirazione Nadal

Qualche giorno fa, il Roland Garros ha reso omaggio al più grande giocatore sulla terra rossa di tutti i tempi: Rafael Nadal. Lo spagnolo è una vera e propria leggenda e nel corso della cerimonia non sono mancati momenti di commozione. E uno dei riconoscimenti più importanti è stato quello di apporre sul Philippe Chatriere una targa in suo onore. E quella targa è diventa ormai meta di pellegrinaggio con la stessa Jasmine che prima del match del secondo turno, ha deciso di darci un’occhiata e magari di lasciarsi ispirare.

La rabbia dei tifosi contro Eurosport

Il Roland Garros è un’esclusiva di Eurosport e Discovery + che trasmette però una “porzione” dell’evento anche sulle piattaforme di Sky e Dazn attraverso i due canali a disposizioni. Ma in una giornata piena di eventi l’emittente è costretta a fare delle scelte e oggi la scelta è caduta sul match di Musetti e sulla trasmissione della tappa del Giro d’Italia. Una decisione che però ha fatto arrabbiare tanti fan di Paolini che sui social si lanciano all’attacco: “Mi fa arrabbiare che si continui a riservare questo trattamento al tennis femminile. Jasmine Paolini, numero 4 al mondo, non viene trasmessa su nessun canale. Però gli uomini, mi raccomando, non perdiamoceli mai”. Anche Sofia la pensa allo stesso modo: “C’è Paolini e voi mettete il Giro d’Italia di cui non importa a nessuno”. E ancora: “Ma come è possibile pagare Sky e avere un solo canale per il Roland Garros su Eurosport con Musetti e Paolini in contemporanea”.

