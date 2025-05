Diretta Live Paolini-Tomljanovic Roland Garros secondo turno: Jas si prende il primo set, break nel secondo

Alja nasce a Zagabria nel 1993, ma decide di trasferirsi in Australia insieme ai genitori. Per un lungo periodo fu allenata da Francesca Schiavone, senza mai brillare però per esplosività come campionessa italiana. La carriera della Tomljanovic si può ritenere più che dignitosa visto che nel 2022 ha toccato il numero 32 del ranking WTA centrando i quarti di finale a Melbourne, nonché miglior risultato Slam. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Ajla ha avuto una love-story con Matteo Berrettini dal 2019 al 2022. La fine della relazione, mai spiegata dai protagonisti, ha segnato un momento di passaggio nella carriera di Tomljanovic. Da quel punto in poi, complici anche i problemi fisici, il suo nome è tornato a circolare più per motivi mediatici.