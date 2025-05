Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 26 maggio 2025, stabile Paolini 4° in Top 5. Oscilla Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 5 maggio, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

Il consolidamento della queen Aryna Sabalaneka prosegue parallelo alla caduta di Iga Swatek in classifica. La ex numero 1 del ranking WTA non vince un torneo dal Roland Garros dello scorso anno: un dato che segnala una crisi, sottolineata dalla squalifica subita dalla polacca e che non trova la discontinuità indispensabile a tornare competitiva. Ai suoi livelli, al meglio delle sue qualità tecniche e mentali.

Jasmine Paolini che ha vinto titolo nel singolare e nel doppio agli Internazionali conferma il suo best ranking e affronta Parigi con questo tesoretto. I temi di questa classifica – posto il caso Swiatek – riguardano la seconda settimana di fila per Coco Gauff al 2° posto e al 3° posto di Jessica Pegula. E, poi, un salto della cinese Zheng che conquista il 7° posto.

Classifica WTA 26 maggio post Roma: Sabalenka 1°

Sempre lei, sempre Aryna Sabalenka che non delude anche se a Roma era attesa al pari se non di più rispetto a Swiatek, che aveva vinto nel 2024 ma non ha saputo riconfermarsi, cedendo la Coppa di Roma all’azzurra Paolini (che rimane la migliore italiana in classifica WTA).

Swiatek non ha brillato agli Internazionali e perso punti preziosi che, invece, hanno rafforzato la posizione occupata da Jasmine che diventa regina di Roma e scrive il suo nome nell’albo d’oro del torneo proprio subito dopo la polacca che scivola in 5° posizione, alle spalle dell’azzurra. Un doppio sogno, quello della toscana che si prende singolare e doppio con la compagna Sara Errani che chiude a Parigi con la carriera “solista”.

Dopo Sabalenka, ad aggiudicarsi la seconda posizione è l’americana Coco Gauff, molto attesa al Roland Garros dopo la finale romana. A completare il podio la statunitense Jessica Pegula che recupera posizione e punti davanti a Jasmine e alla polacca fuori dal podio, ma ancora per questa settimana in Top 5.

Piccolo capovolgimento anche nella parte bassa della Top 10. Mirra Andreeva (6°), Zheng (7°), Madison Keys (8°), Navarro (9°) e Badosa (10°) è il nuovo assetto con l’inversione tra la cinese e l’americana che ha vinto gli Australian Open a gennaio.

Paolini 4°, operazione riuscita

Paolini ha confermato quanto già detto in merito alla vittoria agli Internazionali, nel singolare. L’azzurra, infatti, a Roma lo scorso anno era uscita al secondo turno, dopo il bye avuto al primo, incassando appena 10 punti, che ha scartato lunedì 19. Con la vittoria conquistata e i punti acquisiti da vincitrice, eccola salire fino alla 4° posizione.

In ascesa anche Coco Gauff, Pegula, Zheng a discapito di Keys la quale è stata scavalcata dalla cinese. Madison Keys, rispetto alla precedente settimana, un’altra posizione.

Rammentiamo che, dopo l’esordio positivo di Jasmine a Parigi, vedremo sulla terra rossa anche le azzurre Bronzetti, Cocciaretto e Stefanini impegnate al Roland Garros (dove Sara Errani nel singolare è già uscita di scena salutando il suo pubblico).

Il crollo di Iga Swiatek

Stabile, rispetto alla settimana del 19 maggio, la classifica di Iga Swiatek anche se ciò non cancella lo stato di evidente necessità in cui è precipitata l’ex numero 1. La polacca, nonché diretta avversaria di Sabalenka, aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive), non vince un titolo dal Roland Garros dello scorso anno.

Di certo, lo stop forzato e le difficoltà di ripresa, combinate con le pressioni subite da Iga non hanno giovato affatto alla polacca che ha perso anche la 2° posizione e che dovrà ripartire da questa situazione.

Top 10 del 26 maggio, Paolini ancora 4°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è stata confermata nella Top 5 ma anche nella parte bassa registriamo l’inversione Zheng-Keys. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 26 maggio 2025:

Aryna Sabalenka 10683 Coco Gauff 6863 Jessica Pegula 6243 Jasmine Paolini 5865 Iga Swiatek 5838 Mirra Andreeva 4986 Quinwen Zheng 4368 Madison Keys 4184 Emma Navarro 3879 Paula Badosa 3684

Anna Kalinskaya sale nella Top 30

Agli Internazionali di Roma Anna Kalinskaya, vincitrice di Madrid in doppio dopo l’uscita di scena nel singolare ad opera di Madison Keys, non ha inciso. A fronte della finalissima dell’ex compagno, l’effetto Sinner è definitivamente sfumato ma per effetto dei punti sovrascritti per ora la sua posizione è la numero 28.

In estrema sintesi, Anna è risalita dopo aver perso due posti la scorsa settimana. Anna, non ha brillato affatto e questo ha avuto i suoi impatti ma di settimana in settimana qualcosa potrebbe migliorare rispetto all’anno di grazia 2024. Stagione che, per lei, è stata indubbiamente tra le migliori della sua carriera in qualità di singolarista.