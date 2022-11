03-11-2022 10:24

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Tre italiane su quattro agli ottavi di Champions League. Il bottino è più che positivo per il calcio italiano con la qualificazione di Napoli, Inter e Milan. All’appello, ed in maniera più che clamorosa, manca solamente la Juventus che chiude al terzo posto il suo girone con soli tre punti e si dovrà accontentare della consolazione Europa League. Lunedì si conosceranno le avversarie con il sorteggio a Nyon del primo turno ad eliminazione diretta.

Champions League: Napoli, primo posto con lo “spauracchio”

Il cammino migliore in Champions League è stato senza dubbio quello del Napoli di Luciano Spalletti. La formazione partenopea ha conquistato il pass per gli ottavi con due turni di anticipo e nonostante la sconfitta ad Anfield Road si qualifica al primo posto nel girone A. Gli azzurri saranno testa di serie ma non mancano squadre molto pericolose. Il Napoli andrà ad incrociare una delle formazioni che hanno chiuso al secondo posto il girone ma non potrà incontrare per regolamento Uefa le altre due italiane (Inter e Milan) e neanche il Liverpool che ha affrontato nella prima fase.

La paura più grande è rappresentata ovviamente dal PSG che ha chiuso in maniera rocambolesca al secondo posto nel gruppo della Juve. I francesi sono stati superati dal Benfica (entrambe a quota 14) in virtù del maggior numero di gol realizzati in trasferta. Mbappè e compagni sono la formazione più forte del lotto delle seconde e il Napoli non è mai stato particolarmente fortunato ai sorteggi europei. A completare la lista però altre squadre temibili come il Lipsia ed il Borussia, decisamente più abbordabili i confronti con Bruges e Eintracht.

Champions League: Milan, che fascino l’incrocio con Ancelotti

Al Milan, invece, toccherà una delle squadre che ha concluso al primo posto. Competizione durissima per la squadra di Stefano Pioli che ha già rivelato di non aver paura di nessuno. Ad esclusione di Napoli e Chelsea, i rossoneri potranno affrontare tutte le altre teste di serie. Le due squadre più abbordabili sono le due portoghesi Porto e Benfica, il resto è un vero e proprio incubo visto che c’è il City di Guardiola, il Bayern Monaco e il Tottenham. La sfida che avrebbe sicuramente più fascino è quella con il Real Madrid con il ritorno a San Siro di un grande rossonero del passato come Carletto Ancelotti.

Champions League, l’Inter rischia di ritrovarsi Conte

La storia tra Antonio Conte e l’Inter è stata breve ma intensa. Il tecnico ha riportato lo scudetto nel club nerazzurro ma le sue avventure europee sulla panchina dell’Inter non sono sempre state esaltanti. Ora i nerazzurri rischiano di ritrovarselo sulla propria strada visto che il suo Tottenham ha vinto il girone D proprio all’ultima chiamata e potrebbe essere un’avversaria agli ottavi. I nerazzurri non potranno affrontare il Napoli e il Bayern che hanno già affrontato nel gruppo, quindi oltre ad Antonio Conte possono trovare le due portoghesi Benfica e Porto, ma anche il Manchester City, il Chelsea (primo nel gruppo del Milan) ed il Real Madrid.

Ottavi Champions: lo studio sui possibili accoppiamenti

Un po’ di matematica applicata al calcio non fa mai male. E anche in chiave sorteggi può essere utile per capire le possibilità delle Italiane. Secondo un calcolo sui paletti previsti per gli ottavi, il Napoli è indirizzato come maggiore facilità verso Dortmund ed Eintracht (22,2%), poi verso il Lipsia (21,4) ed infine meno probabile l’accoppiamento con Psg e Bruges (17).

Per il Milan l’avversaria più probabile è il Bayern con il 23,9%, a seguire Tottenham e City (17,3), Real (14) ed infine Porto e Benfica (13,7). Pericoloso Premier per l’Inter, visto che le avversarie più probabili arrivano tutte da Oltremanica: il City e il Tottenham (18,8%), il Chelsea (18,6), con Real al 14,6 ed infine le due portoghesi al 14,4.