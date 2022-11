02-11-2022 10:20

Archiviata con una sconfitta indolore la prima fase di Champions, l‘Inter si rituffa nel campionato. Domenica c’è la Juventus e Inzaghi studia le mosse per allungare la striscia vincente in serie A. Il tecnico nerazzurro vuole proseguire la rincorsa al vertice, mancano tre partite prima della lunga pausa per il Mondiale e l’obiettivo è quello di accorciare il gap dalle prime e recuperare ulteriori posizioni. Tre, in particolare, le aree d’intervento dell’allenatore in vista della partitissima coi bianconeri dell’Allianz Stadium.

Juventus-Inter, Inzaghi: “Maggiore consapevolezza”

La prima è di natura psicologica. Gli ultimi risultati e, paradossalmente, anche la prestazione offerta sul campo del Bayern Monaco hanno fortificato certezze e convinzioni dell’Inter. Dopo la partita coi tedeschi, persa a testa alta, Inzaghi ha sottolineato un aspetto in sala stampa, quello della maggiore consapevolezza da parte di tutto il gruppo: “È stato difficile ma ho avuto risposte anche da chi ha giocato meno. Secondo me abbiamo fatto una partita seria e organizzata”. L’Inter ci crede, sa di essere forte e vuole dimostrarlo contro una rivale storica come la Juve.

Inter, a Monaco turnover ragionato per la Juventus

Contro il Bayern, inoltre, Inzaghi ha risparmiato energie. Tanti i big tenuti in panca o utilizzati a scartamento ridotto in vista della maxi sfida di campionato. Contro la Juventus torneranno tante primedonne: Skriniar, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dumfries, Dzeko, forse Bastoni. Giocatori di spessore in ogni parte del campo, campioni in grado di fare la differenza. Spesso Inzaghi ha fatto turnover in coppa, scelte stavolta giustificate anche dalla situazione di classifica: l’Inter, pur vincendo, sarebbe arrivata comunque seconda nel girone di Champions.

Brozovic torna a disposizione per Juventus-Inter?

L’ultima mossa, più che a Inzaghi, è affidata allo staff medico e alla capacità di recupero del giocatore. Riguarda Marcelo Brozovic, pedina essenziale nello scacchiere tattico nerazzurro. È corsa contro il tempo per avere il croato a disposizione per la Juventus, lo stesso allenatore ha ribadito la sua importanza. L’obiettivo principale del calciatore, per il momento, è il Mondiale e un ritorno affrettato in campo potrebbe pregiudicare la trasferta in Qatar. Le notizie che arrivano dall’infermeria, però, sono confortanti. Brozovic potrebbe essere almeno convocato. Un’arma in più per Inzaghi nella difficile operazione Juventus.