01-11-2022 23:39

Nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco per 2-0 grazie alle reti di Pavard al 32′ e Chumbo Moting al 72′, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con un percorso tutto sommato soddisfacente vista la qualità del girone, lasciandosi alle spalle i blaugrana del Barcellona retrocessi in Europa League.

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Soddisfatti per una buona gara contro un top club”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato così ai microfoni di Mediaset la sconfitta subita contro il Bayern: “Siamo passati in un girone difficile e siamo soddisfatti per aver fatto una buona gara, contro una squadra fortissima. Potevamo sbloccarla con le occasioni iniziali ma siamo andati sotto con una disattenzione. Abbiamo comunque provato a restare in partita”.

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Rigore? L’arbitro quando viene chiamato cambia la sua decisione”

In merito al rigore non assegnato ai nerazzurri dall’arbitro per un presunto, ma evidente fallo di mano di Sadio Manè in area di rigore, Inzaghi sottolinea che “Solitamente quando l’arbitro viene richiamato cambia la sua decisione, stavolta non è successo ma fortunatamente non era decisivo. Col nostro vantaggio forse sarebbe cambiata la partita”.

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Ora testa alla Juventus”

Archiviata la sconfitta di questa sera, l’Inter ora preparerà il big match in campionato contro la Juventus di domenica prossima, dove sarà assente nuovamente Lukaku: “Abbiamo una sfida importantissima domenica e poi ce ne aspettano altre tre prima della sosta. Lukaku? Dispiace perché è un giocatore importantissimo e aveva dato ottimi segnali. Ora lo aspetteremo, sarà un valore aggiunto”.