Barcellona alla caccia di parametri zero: c'è Jorginho

01-11-2022 15:44

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo di oggi apre sul mercato del Barcellona e individua già 4 profili per la squadra che sarà da luglio 2023.

Tutti giocatori interessati saranno svincolati al termine della stagione, nello specifico: Diogo Dalot del Manchester United per la difesa, N’Golo Kante e Jorginho del Chelsea per il centrocampo e il 17enne attaccante Youssufa Moukoko per l’attacco. Il club nel frattempo non esclude, nonostante gli ingenti investimenti fatti la scorsa estate, di intervenire anche a gennaio.