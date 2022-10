Inter, Brozovic quasi pronto ma non per il Bayern Monaco

30-10-2022 22:16

L’Inter continua a fare bene anche senza uno dei suoi giocatori più importanti e rappresentativi, ovvero Marcelo Brozovic. Il croato sta continuando il suo lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, ma non verrà convocato per l’ultima giornata di Champions League contro il Bayern Monaco, competizione nella quale i nerazzurri sono già qualificato per il prossimo turno.

Simone Inzaghi conta però sul recupero del suo playmaker per la gara di Serie A contro la Juventus, sfida fondamentale in quanto le due squadre sono molto vicine a livello di punti, con l’Inter al momento a più due dai bianconeri.