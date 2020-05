Heysel, il ricordo unisce: tutta Italia celebra le vittime

Trentacinque anni fa a Bruxelles la tragedia dell’Heysel. Era il 29 maggio 1985 quando 39 persone persero la vita per assistere alla finale della Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. Trentadue gli italiani, più altri sette provenienti da altri paesi d’Europa: il tragico tributo pagato dal mondo del calcio alle lacune e alle inefficienze dell’organizzazione belga e dell’Uefa, ma soprattutto una ferita che non potrà mai rimarginarsi e che, probabilmente, ha cambiato il calcio.

Tra i primi a scrivere un messaggio sul suo profilo Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi, insieme a diverse foto relative a quella tragica serata. “Oggi, come 35 anni fa, rivivo quella torrida serata di maggio, l’orrore e la vergogna. E il mio pensiero va a quelle 39 vittime innocenti, e alle loro famiglie, Mai più un altro Heysel“.

La prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ricorda così sul suo profilo Twitter l’Heysel: “In 35 anni non abbiamo dimenticato neanche una delle 39 vittime della terribile notte che ha cambiato per sempre il calcio. Alle loro famiglie mando l’abbraccio di tutta Torino“.

35 anni fa, per una partita di calcio, morirono 39 persone, tra cui un bimbo di 10 anni, mano nella mano con il papà. L’Heysel

non è una tragedia ‘juventina’, è una tragedia umana. Perché i morti non hanno colore. Non dimentichiamolo, MAI”, scrive Raffaella. Annamaria cita una frase dell’Avvocato Agnelli: “L’ ultima cosa che ci interessa è quel trofeo… È come se non esistesse” e aggiunge: “Le lacrime non bastano. 35 anni dopo è un ricordo straziante che ti lacera il cuore. Per sempre con noi”. Messaggi di cordoglio arrivano da sostenitori del Milan, dell’Inter, del Napoli, della Roma, della Lazio e di altre squadre. Scrive ad esempio Jacopo, tifoso della Fiorentina: “Circostanze come questa dovrebbero servire solo a ricordarci che il calcio è un gioco e che dovrebbe insegnarci valori come il rispetto. In memoria delle 39 vittime dell’Heysel“.

Ma tutti i social sono pieni di ricordi e manifestazioni in memoria delle vittime di quella immane sciagura . “