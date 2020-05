Pistocchi contro i poteri forti, i tifosi: "Sei ossessionato"

Il calcio in Italia non è ancora ripartito ma le polemiche arbitrali non sono mai sopite. Anzi. E’ bastato osservare quello che è successo ieri in Bundesliga, nello scontro diretto tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per risollevare il polverone intorno alla discrezionalità dell’uso del Var. Investendo indirettamente, come nel caso del tweet di Pistocchi, il calcio italiano, e pur senza nominarla, la Juventus.

Borussia-Bayern: braccio, no var, no rigore

Parte tutto dall’episodio che, in parte, ha deciso Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Il match di cartello in Bundesliga decideva, di fatti, le sorti del campionato. Coi bavaresi in vantaggio per 1-0 grazie a un delizioso pallonetto da fuori area di Kimmich. Al 59′ l’episodio che ha fatto discutere, su tiro di Haaland destinato all’angolino basso, il tentativo disperato di Boateng, sdraiato davanti alla porta, devia il pallone in angolo. Al replay si vede il tocco col gomito da parte del giocatore del Bayern. L’arbitro però non va nemmeno al Var. Alla fine sarà vittoria Bayern e titolo vicino con +7 sul Dortmund.

Pistocchi se la prende coi potenti: Juventus?

A guidare la rivolta, contro quelli che lui stesso definisce “poteri forti” è ancora una volta Maurizio Pistocchi che prende spunto dall’episodio della Bundesliga per far partire il suo ragionamento: “Certo che se la VAR non si usa neanche in casi come questo-sul tiro di Haaland-Alaba (ma si tratta di Boateng. ndr) – a terra – va a prendere la palla con il braccio destro – poi hanno ragione quelli che dicono che gli episodi nel testa a testa favoriscono sempre i club più potenti”.

La reazioni dei social

Pur se non la nomina apertamente i followers di Pistocchi vedono celato nel suo tweet un riferimento, velato ma nemmeno tanto, al condizionamento arbitrale nei confronti della Juventus, spesso tirata in ballo dal giornalista Mediaset in buona parte dei suoi post. Ed allora, incomincia la discussione.

C’è chi dà ragione a Pistocchi: “Sono juventino da una cinquantina d’anni Faccina neutrale eppure per me il VAR dovrebbe intervenire sempre se rileva qualcosa, e l’arbitro dovrebbe esserne informato ed “invitato” alla verifica. Poi la decisione è comunque sua, ma almeno sbaglia con tutti gli elementi a disposizione”.

Ma anche chi apre una polemica infinita come un tifoso juventino che sottolinea: “Var o non var, potenti o no, gli errori ci saranno sempre, fa parte del naturale decorso della vita, il calcio non fa eccezione, se alla gente non sta bene può tranquillamente cambiare sport e non rompere le balle ogni volta, altrimenti non hanno diritto alla parola, a una certa”. Pistocchi risponde: “Spiegami allora perché hanno messo la VAR. Se vuoi avere diritto di parola”.

La discussione va avanti: “Ma a me non interessa avere diritto alla parola, io ho una mia opinione, per me chi si lamenta recidivamente di cose del genere può cambiare sport fa un favore a se stesso e anche agli altri, io non sono un tecnico per decidere se la var va usato oppure no”. Pistocchi: “Ma che discorso è: c’è una sfida-scudetto, tra due squadre con 3punti di distacco, non viene dato un rigore clamoroso, e il Bayern va a +6. Campionato chiuso, con il verme. Agli sportivi deve interessare, se hanno a cuore la regolarità del gioco”.

Ma inevitabilmente il giornalista arriva infine a nominare la Juve: “Mi consenta, se ben ricordo fu Bettega, dopo Juve-Borussia, a parlare del potere politico dei tedeschi in ambito Uefa. Se vuol fare finta di niente faccia pure”. Ma lo juventino risponde: “Maurizio perdonami ma cosa c’entra, a me di quello che dice bettega frega nulla, ognuno ha il suo pensiero, la juve ha perso 7 finali di champions è ogni volta andavo a riguardarmi la partita per vedere cosa c’era di sbagliato da un punto di vista tecnico, questo fa uno sportivo”.

