Post Zampini cancellato da Fb dopo polemica-Heysel, web si spacca

Ha destato scalpore la polemica innestata ieri da Maurizio Zampini su un articolo della Gazzetta che non avrebbe segnalato con il dovuto rigore i cori inneggianti all’Hesyel dei tifosi della Fiorentina in occasione della festa della Fiesole. Il giornalista di Juventibus, volto noto di Tiki-Taka, aveva segnalato la cosa sia su twitter che su Facebook ma ha ricevuto una sgradita sorpresa.

IL TWEET – Sui social Zampini fa sapere: “Arriva la risposta di RCS al mio post sulla Gazzetta e quei ragazzi viola un po’ ripetitivi sull’Heysel, in cui li si invitava semplicemente a fare un salto di qualità. Non è nel merito, ahimè: è la segnalazione e cancellazione del mio post da Facebook, in cui mi limitavo a riportare il trafiletto con commento ovviamente non offensivo. La ragione ufficiale è legata al diritto d’autore (per avere mostrato un minuscolo trafiletto non firmato in fondo al giornale: se fosse davvero per quello, sui social non si dovrebbe vedere più una riga di alcun giornale, altro che prime pagine e stralci di ogni tipo). Il motivo ovviamente è un altro: la vergogna che qualcuno di loro deve avere provato (qualcuno ci sarà, dai) per un commento del genere, cui però non hanno fatto seguito delle scuse, non sia mai, ma una segnalazione per chi ha osato evidenziarlo e diffonderlo. Era difficile trovare un modo per peggiorare l’inqualificabile commento di ieri, che invitava quei ragazzi a fare un salto di qualità (perché qualità ce n’era, evidentemente), invece di spiegare che vergogna rappresentassero quei cori. Era difficile, ma è stato trovato”.

LE REAZIONI – Tra le tante reazioni arriva anche quella del direttore di Top Calcio Fabio Ravezzani che twitta: “Inneggiare all’Heysel in cui morirono 39 innocenti è il coro più vergognoso si possa sentire con Superga. La Gazzetta si limita a: Ragazzi, non è il caso di un salto di qualità e cambiare tema? massimo Zampini dice che è troppo poco e chiedono di sospendergli l’account? A lui??”. Poi a valanga sia su Fb che su twitter ecco i commenti dei tifosi: “La cosa più schifosa è che fai un coro sul Vesuvio viene giù il mondo , offendi trentanove morti e tutto tace , gli intellettuali i grandi filosofi dove sono ?” o anche: “Noi risponderemo sabato alle 15 con i fatti. Conquistando la tanto odiata Firenze. Vinceremo sopratutto per quei 39 Angeli. Fino alla fine” e infine: “A Firenze i cori sull’Haysel ci sono quasi tutte le domeniche, come le sciarpe con su scritto-39…a Cagliari i cori razzisti sono recidivi, a Verona sventolano svastiche come niente fosse e potrei continuare ma a memoria l’unica curva chiusa è stata quella della Juve…”.

SPORTEVAI | 10-09-2019 11:54