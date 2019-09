Juve, Zampini guida la rivolta contro la Gazzetta

Dopo i cori razzisti contro Romelu Lukaku, un altro episodio spregevole s’è registrato durante la festa dei tifosi fiorentini della curva Fiesole, dove sono stati intonati i soliti beceri cori contro le vittime della strage dell’Heysel. Il fatto è stato immediatamente condannato dalla Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale del club, e anche dai diversi quotidiani sportivi in edicola stamattina. Per Massimo Zampini, però, la stigmatizzazione dei cori dei tifosi viola non è stata adeguata sulla Gazzetta dello Sport.

TROPPO POCO. Oltre all’articolo di cronaca, la Rosea ha inserito la notizia anche nei suoi “Gazza Voti”, riservando agli ultrà della Fiesole il flop di giornata. A Zampini, però, non è piaciuto il breve testo della rubrica: “Alla festa dei tifosi fiorentini della curva Fiesole ancora cori sull’Heysel. Ragazzi, non sarebbe l’ora di fare un salto di qualità e cambiare tema?”. Per il giornalista di fede bianconera, quello della Gazzetta è un rimbrotto troppo leggero, che Zampini critica con sarcasmo: “Gazzetta durissima con quei ragazzi che per una volta potrebbero pure cambiare tema per fare un bel salto di qualità”, scrive su Twitter il giornalista.

LE REAZIONI. Tra i suoi follower, naturalmente, regna l’indignazione. “Sarebbe bello se un salto di qualità lo facesse anche la stessa Gazzetta”, scrive PassioneCalcio, mentre Alessandro commenta: “Provo vergogna per quei tifosi e per certi giornalisti”. “Si sono dimenticati di dire ‘birichini’. E che sarà mai…”, aggiunge Liviozeta, sintetizzando il pensiero di molti tifosi della Juve che avrebbero voluto leggere parole di maggiore fermezza su questo episodio.

09-09-2019