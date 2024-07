Parigi 2024, è un’Italia da record: 403 atleti convocati per la squadra azzurre alle Olimpiadi

La spedizione azzurra alle Olimpiadi è da record: a Parigi ci saranno 403 atleti (tra sport individuale e di squadra) che vanno a superare i 384 che avevano preso parte ai Giochi di Tokyo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Parigi 2024, le certezze: scherma, nuoto e vela

L’Italia ovviamente non si accontenta di “partecipare” sebbene sia in pieno spirito olimpico. L’ambizione è quella di riuscire a segnare un nuovo record anche sul fronte medaglie e battere le 40 conquistate a Tokyo 2020 (disputate però nel 2021). Le certezze sono le solite a cominciare dalla scherma che rappresenta la disciplina regina per l’Italia alle Olimpiadi. Anche a Parigi, capitanati dalla portabandiera Arianna Errigo, gli azzurri puntano a fare incetta di medaglia.

Nel nuoto invece il capitano di una speranzosa truppa azzurra è il solito Gregorio Paltrinieri ma sono tanti gli atleti che possono portare in dote un podio come Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella o Nicolò Martinenghi.

Il presidente Malagò invece continua da tempo a puntare tutte le sue fiches sulla vela e sulla coppia composta da Ruggero Tita e Caterina Banti che nel Nacra 17 rappresentano i grandi favoriti.

Parigi 2024, le speranza: atletica e tennis da monitorare

La squadra dell’atletica italiana arriva con grandi aspettative ai Giochi Olimpici. Il gruppo è capitanato dal portabandiera Gianmarco Tamberi (seppur reduce da un piccolo infortunio) ma a puntare al podio saranno in tanti a cominciare dal campione in carica nei 100 metri Marcell Jacobs.

Fino ad oggi l’Italia ha conquistato solo una medaglia nel tennis olimpico e risale al 1924 e al bronzo portato a casa da Umberto de Morpurgo. Va detto che il tennis è stato escluso dal programma a cinque cerchi dal 1924 per essere poi reintrodotto a Seul nel 1988. La spedizione azzurra punta tutto sulle ambizioni di Jannik Sinner ma può vantare anche una Jasmine Paolini in grande spolvero e due formazioni di doppio che arrivano con grandi speranze.

La squadra azzurra alle Olimpiadi: tutti i partecipanti

Arrampicata sportiva