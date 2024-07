Parigi 2024, Tamberi non vuole gettare la spugna: “Il mio sogno è troppo grande”. E c’è il like di Paltrinieri

Gianmarco Tamberi sembra intenzionato a continuare a dare battaglia nonostante l’infortunio che ha interrotto la sua marcia di avvicinamento verso quelle che ha definito come le sue ultime Olimpiadi

Altro che la voglia di mollare la presa, Gianmarco Tamberi dimostra ancora una volta un carattere incredibile che gli ha fatto superare tanti ostacoli nel corso della sua carriera. L’azzurro ha dovuto subire l’ennesima battuta di arresto proprio a pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi ma dopo un momento di scoramento, gli allenamenti sono già ripresi.

Tamberi non ci sta: “Il mio sogno è troppo grande”

La colonna sonora di “Eye of the Tiger” dei Survivor (il tema principale di Rocky, per chi non avesse voglia di mettersi alla ricerca) e il video di un allenamento alla cyclette con la didascalia: “La cosa più importante è la mentalità”. E ad accompagnare il video anche la sua dichiarazione di intenti: “Il mio sogno è troppo grande per sprecare tempo. Tornerò ancora un’altra volta”. Un messaggio che testimonia al meglio la sua intenzione di fare di tutto per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Olimpiadi di Parigi.

Tamberi: l’infortunio e il momento di scoramento

Martedì la doccia fredda quando Gimbo si stava preparando a saltare a un meeting in Ungheria, una delle tappe di avvicinamento verso i Giochi Olimpici ma nel corso dell’allenamento un piccolo problema fisico che costringe l’azzurro a fermarsi. Ieri il messaggio lungo e accorato in cui Tamberi ha spiegato che “sono state esclusione lesioni muscolari ma che la risonanza ha evidenziato un problema al bicipite femorale e una lesione miofasciale”. Le Olimpiadi non sono a rischio ma lo sono le gare che avrebbero dovuto preparare l’azzurro ad arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Nelle parole dell’azzurro si legge un’evidente delusione: “Nella mia vita niente è mai stato facile”

L’incoraggiamento di Tamberi

Per Gianmarco Tamberi l’appuntamento Parigi 2024 rappresenta una tappa di monumentale importanza: in palio c’è la possibilità di centrare la seconda medaglia d’oro nel salto in alto (impresa mai riuscita a nessuno), l’Olimpiade parigina è anche l’ultima della sua carriera stando a quanto dichiarato dopo gli Europei di Roma e come ciliegina sulla torta c’è anche il ruolo di portabandiera insieme ad Arianna Errigo. Un ruolo per il quale era in lizza anche un’altra leggenda dello sport italiano come Gregorio Paltrinieri e sul messaggio di Tamberi che promette di dare tutto per arrivare al meglio a Parigi, uno dei primi “like” è proprio quello del nuotatore che ha sempre sottolineato la sua amicizia con Gimbo. Del resto tra fenomeni ci si intende.