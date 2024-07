OLYMPIC QUIZ - 10 domande azzurre per vincere la tua medaglia d'oro

Una medaglia per gli amici di Virgilio Sport, basta fare questo quiz olimpico con 10 domande (facili ma non troppo) con soli 10 secondi a disposizione

Le Olimpiadi scatenano la fame di medaglie e allori che in fondo in fondo c’è in tutti gli italiani. Ovviamente è bellissimo guardare atleti e atlete con i muscoli tonici e guizzanti fare evoluzioni e gare di resistenza o esaltare il proprio talento che sia di potenza, mira, elasticità o forza. A tutti gli olimpionici da tastiera (o da smartphone) noi proponiamo un quiz tutto azzurro che mette in palio una medaglia. Una corsa contro il tempo: 10 secondi per superare un ostacolo di volta in volta sempre più difficile. Il conto alla rovescia è già scattato: 3-2-1… via!

