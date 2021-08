Balsamo-Paternoster: "Pensiamo a Parigi"

Elisa Balsamo e Letizia Paternoster molto deluse per il loro ottavo posto nella prova della madison (americana) di ciclismo su pista a Tokyo 2020. La prova delle azzurre è stata condizionata dalla caduta della Balsamo: “Ho picchiato la testa, e strisciato per terra. All’inizio è stato difficile ritrovare il ritmo e nel frattempo la corsa è esplosa…”, le sue parole.

“Peccato per la caduta di Elisa – ha detto la Paternoster -. Al via mi sentivo bene e sapevo che Elisa anche era in condizione, invece alla fine non ci resta in mano nulla. Adesso pensiamo a Parigi”.

OMNISPORT | 06-08-2021 13:44