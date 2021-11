BikeExchange, Matthews in cerca di riscatto dopo un anno difficile

29-11-2021 16:48

Non è stata un’annata semplice per Michael Matthews. L’ex Sunweb infatti, pur piazzandosi sempre molto bene, nel 2021 non è mai riuscito ad alzare le braccia al cielo e, col passare dei mesi, ha pagato oltremodo il fatto di non riuscire a sbloccarsi.

La stagione così per lui si è conclusa senza acuti e con parecchio amaro in bocca, una sensazione questa che il nativo di Canberra proverà a dimenticare l’anno prossimo.

“Non mentirò, è stato un anno difficile. Ho attraversato molti alti e bassi da cui ho imparato molto, ma non in senso positivo. Quest’anno abbiamo cercato di analizzare tutto, ogni singola gara. Come l’avrei fatta, come avrei vinto, come mi sarei allenato. Penso solo di aver bisogno di dover tornare a divertirmi in sella alla mia bici, ad allenarmi e a correre” ha dichiarato il classe 1990 a Procycling.

“Normalmente inizio la stagione con successo e quindi poi è abbastanza facile continuare ad andare avanti e restare al top. All’inizio di questo anno stavo bene, ma non ero dove dovevo essere e poi è arrivato lo stress e la paura di non vincere e non riuscire a fare niente in corsa”.

A bocce ferme quindi Matthews ha anche ammesso che quest’ansia probabilmente non gli ha fatto riconoscere di esser andato in overtraining.

“Forse ero in sovrallenamento e arrivavo alle gare non abbastanza fresco. Poi in situazioni difficili in cui devi prendere la giusta decisione nelle gare, non lo fai perché non sei tranquillo, non sei te stesso”.

Nel 2022, riconosciuti gli errori fatti, Matthews si augura di tornare a correre in maniera spensierata e, così facendo, ritrovare quella vittoria che gli permetterebbe di ripagare la fiducia datagli dalla squadra.

“Il ritorno in BikeExchange era sicuramente quello di cui avevo bisogno. Tornando volevo dimostrare loro che avevano fatto bene a farmi tornare e che ne ero grato. Forse ho solo esagerato. Sono motivato per il prossimo anno per dimostrare che posso cambiare le cose e che merito ancora il posto in questo fantastico team. Voglio mostrargli quanto sono felice di essere tornato”.

