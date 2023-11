Tutto pronto o quasi per iniziare il 21° week end del Mondiale di F1. Pit lane che sarà aperta alle ore 15.30 per quella che sarà l’unica ora di prove libere in tutto il fine settimana. C’è infatti la Sprint Race quindi già stasera, ora italiana, le 19, qualifiche per la griglia di partenza della gara di domenica. Domani invece sabato dedicato interamente alla Sprint Race con shootout e corsa breve