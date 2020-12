Dominik Paris: "Mi manca tutto l'insieme"

Dominik Paris fuori dai primi dieci nel Super-G di Bormio, una delle sue piste più amate. L’Azzurro è ancora lontano dalla forma migliore e ha chiuso a oltre 2 secondi di ritardo dal primo.

“La pista era bella, hanno fatto un gran lavoro si devono fare i complimenti per quello che sono riusciti a fare dopo le nevicate dei giorni scorsi. La mia prestazione non è stata un granché, non riesco ancora a trovare quella fluidità. Mi manca tutto l’insieme, cerco di lavorare ogni giorno al meglio per trovare le sensazioni giuste, ma non vengono ancora. Vediamo domani se riesco a fare meglio in discesa”, sono le sue parole riportate da Oasport.

OMNISPORT | 29-12-2020 13:30