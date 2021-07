Ginnastica, Enrico Casella: "Ragazze tranquille, ottima figura"

Enrico Casella, direttore tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, ha fatto il punto delle condizioni della azzurre dopo la prova podio in vista del torneo olimpico: “Molto bene sui venticinque metri, alla parallela asimmetrica e a trave. Abbiamo avuto invece un piccolo problema al corpo libero con Martina Maggio che nella seconda diagonale ha sentito un fastidio ad un ginocchio e per precauzione si è fermata. Niente di grave ma abbiamo preferito fermarla. Anche Lara ha accusato un risentimento alla schiena quindi ha fatto un po’ di meno, presentando comunque la sua routine senza altri problemi”.

“Sono comunque soddisfatto. Vanessa su “Con te partirò”, un brano conosciuto in tutto il mondo, ha fatto un’ottima impressione. Alice non si presentava al meglio da qualche tempo ed oggi è apparsa in ottima forma, al pari di Asia. Abbiamo fatto, insomma, un’ottima figura. Le ragazze sono tranquille e regna un’ottima atmosfera. Per la gara risolveremo questi piccoli acciacchi e ci faremo trovare al top”.

OMNISPORT | 22-07-2021 18:47