Italbasket femminile, con Israele serve l’orgoglio (e la vittoria)

Dopo la sorprendente battuta d’arresto maturata alla prima uscita europea con la Repubblica Ceca, la squadra di coach Landi torna in campo per il secondo appuntamento.

16-06-2023 12:45

Bisogna vincere per non fare calcoli, per non vedere di nuovo il morale con la freccina in giù, per tenere aperte le porte di quest’europeo: è questo l’imperativo della nazionale azzurra di basket femminile che in questo venerdì affronta Israele.

Il ko di ieri con la Repubblica Ceca arrivato dopo una gara di alti e bassi in cui le azzurre non sono mai riuscite a mettere definitivamente in ghiaccio il match nonostante il vantaggio (anche di +16), deve finire subito nel capitolo ricordi e contro Israele bisogna vincere e convincere visto che poi l’ultima sfida sarà con il Belgio, capace di strapazzare il quintetto israeliano all’esordio per 108-59.

Palla a due è prevista in quel di Tel Aviv alle ore 14 italiane (15 locali), la partita sarà visibile anche in chiaro su Raisport+ HD.