Lewandowski, presidente Bayern: "Con noi ha vinto tutto"

16-07-2022 15:59

Manca poco e Robert Lewandowski si trasferirà dal Bayern Monaco al Barcellona.

E’ lo stesso presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, che ai canali social del club spiega: “Abbiamo raggiunto un accordo verbale col Barcellona per Lewandowski. È importante avere chiarezza per tutte le parti in causa. Robert è un calciatore incredibile che ha vinto tutto con noi. Gli siamo infinitamente grati”.

Le cifre dell’accordo si aggirano a 45 milioni+5 di bonus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE