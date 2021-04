NASCAR: Brad Keselowski trionfa a Talladega

Brad Keselowski conquista all’overtime la sua prima gara dell’anno per il team Penske, la Geico 500, la tradizionale competizione primaverile della NASCAR Cup Series che si tiene al Talladega Superspeedway.

La corsa di questa notte si è come sempre decisa nel finale con un gioco di scie e spinte. Al re-start per l’ultimo overtime, Keselowski ha trovato spazio sulla linea interna, spinto da Michael McDowell e Kevin Harvick. Niente da fare per Matt DiBenedetto, vincitore di uno stage che non ha invece avuto un buon trenino dopo essersi spostato all’esterno, nonostante fosse ripartito primo.

Secondo posto per William Byron, sopravvissuto ad un incidente multiplo. A seguire, McDowell si è confermato fortissimo sui superspeedway al terzo posto, davanti a Harvick e Matt DiBenedetto.

Non sono mancati gli incidenti: il primo a finire sottosopra è stato Joey Logano, toccato da Hamlin, anch’egli protagonista di un altro crash. Da segnalare anche un incidente sul traguardo con rotagonisti Erik Jones e Chastain, per fortuna entrambi illesi.

Con Keselowski, la serie ha incoronato il suo nono vincitore diverso in dieci appuntamenti, e se si considerano le gare-esibizioni, il numero sale addirittura a 12 su 13, per una delle stagioni più incerte che si ricordino.

Domenica 25 aprile 2021, gara

1 – Brad Keselowski (Ford) – Penske – 191 giri

2 – William Byron (Chevrolet) – Hendrick – 191

3 – Michael McDowell (Ford) – FrontRow – 191

4 – Kevin Harvick (Ford) – Stewart-Haas – 191

5 – Matt DiBenedetto (Ford) – Wood Brothers – 191

6 – Kaz Grala (Chevy) – Kaulig – 191

7 – Tyler Reddick (Chevrolet) – Childress – 191

8 – Austin Dillon (Chevrolet) – Childress – 191

9 – Ryan Blaney (Ford) – Penske – 191

10 – Cole Custer (Ford) – Stewart-Haas – 191

Il campionato

1. Hamlin 446; 2. Truex 359; 3. Logano 353; 4. Byron 351; 5. Blaney 346.

OMNISPORT | 26-04-2021 09:29