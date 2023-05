Panchine Serie C: alla Pro Vercelli piace Marco Didu

L'ex centrocampista, classe 1978 (con le Bianche Casacche tra il 2007 e il 2010), ha appena vinto i playoff di Serie D girone A alla guida del Vado

24-05-2023 14:30

Le formazioni di Serie C hanno già cominciato a programmare la stagione ventura. In casa Pro Vercelli, cominciano a riecheggiare le voci di un possibile arrivo – o, meglio, ritorno – di Marco Didu come nuovo allenatore in sostituzione di Massimo Gardano, quest’ultimo promosso a tecnico della prima squadra, lo scorso febbraio, dopo l’esonero di Massimo Paci.

Didu, classe 1978, apprezzato centrocampista delle Bianche Casacche tra il 2007 e 2010 (“due dirigenze fa” in ottica Pro Vercelli, erano ancora i tempi della presidenza Vero Paganoni, scomparso poi nel 2016), ha appena compiuto un autentico miracolo alla guida di un’altra società storica come il Vado (vincitore della primissima Coppa Italia, nel 1922) portandolo a vincere i playoff di Serie D contro la Sanremese dopo il 2-1 nella finalissima decisa al 121′, allo scadere dei tempi supplementari da un altro ex Pro Vercelli come Loreto Lo Bosco, autore di una doppietta.