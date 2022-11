Spagna, Carvajal: "Pensiamo al primo posto"

27-11-2022 22:41

Il difensore della Spagna Dani Carvajal ha commentato così il pareggio per 1-1 contro la Germania ai Mondiali 2022 in Qatar: “Siamo venuti per vincere la partita e non ci siamo riusciti, ma penso che abbiamo giocato una buona partita. Il match è stato duro, contro un rivale che è tra i candidati al titolo. Dovremo correggere gli errori in vista della terza partita. Negli ultimi minuti abbiamo rischiato e ci è mancata un po’ di pazienza. Pensiamo al Giappone: se vinceremo saremo primi”.