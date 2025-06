VNL, l'Ital-Trento demolisce la Cina e stasera (ore 23) si gioca il primo posto contro il Brasile

L'Italia vince e convince anche con la Cina e stasera col Brasile di Bernardinho si gioca il primato. Michieletto show: firma 4 ace consecutivi nel terzo set!

La classicissima del volley mondiale per rimettere a posto i discorsi lassù in cima alla classifica. Perché Italia-Brasile non sarà mai una partita come le altre: quella in programma stasera alle 23 italiane a Chicago varrà più o meno una mezza ipoteca sul primato della classifica globale della prima fase, dove Brasile, Polonia e Italia sono le squadre che sin qui hanno fatto meglio (5 vittorie e una sconfitta a testa), ma verdeoro e polacchi sono avanti per via del quoziente set e della particolare combinazione di risultati ottenuti, con gli azzurri che inseguono a due lunghezze.

De Giorgi soddisfatto: “Ma col Brasile sarà un’altra storia”

Azzurri che ieri, nella tarda serata europea, hanno ridimensionato eccome la mina vagante Cina. Vincendo 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) e dando la sensazione di essere perfettamente centrati su ciò che De Giorgi vuole da loro. “Avevo chiesto ai ragazzi di essere concreti e continui su alcuni aspetti, e direi che mi hanno accontentato”, il commento del CT.

“Sapevamo che servendo bene avremmo potuto creare delle difficoltà alla squadra cinese, perché la loro è una formazione che quando riceve bene gioca in modo rapido, mentre sulle palle alte fanno molta fatica. Quindi uno degli obiettivi era tenerli il più possibile lontani dalla rete per sfruttare questa situazione e direi che lo abbiamo fatto molto bene e con continuità”.

La quinta vittoria ottenuta nelle 6 gare disputate (unico neo il ko. per 3-1 con la giovane Francia di Giani, che peraltro ad oggi sarebbe fuori dalla final 8 di Ningbo) offre all’Italia l’opportunità di mettere un’ipoteca sul proseguo del torneo. “Vincere è sempre importante e aiuta anche per il ranking. C’è grande equilibrio, quindi è fondamentale vincere quante più partite possibile per qualificarsi alle finali. Adesso ce la vediamo col Brasile e sarà una sfida sicuramente bella e accattivante. La squadra brasiliana è molto forte e dovremo avere davvero il gusto della sfida. Sarà sicuramente un tipo di partita diverso rispetto a quella con la Cina, sia per intensità sia per livello tecnico e ci prepareremo al meglio”.

L’Ital-Trento convince: Michieletto firma 4 ace di fila!

Contro gli asiatici De Giorgi ha tenuto a riposo Giannelli, Romanò e Gargiulo, rilanciando dall’inizio Rychlicki che ha risposto con una buona prova fatta di 15 punti. Il top scorer di serata è stato però Alessandro Michieletto, resosi protagonista anche di un favoloso turno di servizio in avvio di terzo set dove ha infilato una serie di ben 4 ace consecutivi, che ha letteralmente mandato in estasi il pubblico presente e abbattuto i “poveri” cinesi.

Benissimo in regia Sbertoli, in quella che è sembrata essere una sorta di versione della “nazionale di Trento” (diagonale e banda entrambe griffate Itas, con Lavia a completare il quartetto), concetto rafforzato quando è entrato anche Laurenzano al posto di Balaso. Buona la prova offerta al centro da Sanguinetti.

Ma stasera, come detto, l’asticella è destinata a salire: il Brasile si fonda sulla regia di Cachopa (ex Monza), le mani a muro di Flavio (altro giocatore di Trento…) e la pericolosità dell’opposto Alan de Souza. E seppur Bernardinho abbia ringiovanito molto il gruppo, resta una compagine di valore assoluto, come dimostra il primato in classifica.