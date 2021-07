Sorteggiati i calendari dei tornei maschili e femminili di Tokyo 2020. Avversari giapponesi per Sonego e Fognini. Il primo se la vedrà con Taro Daniel. Per Fognini c’è invece la sfida con l’altro giapponese Sugita.

Musetti, al primo turno, affronterà l’australiano Millman. Dovesse far bene, al terzo turno potrebbe vedersela con Djokovic, il grande favorito per l’oro. In campo femminile, sfide difficili per le azzurre: Giorgi-Brady, Paolini-Kvitova e Errani-Pavlyuchenkova.

OMNISPORT | 22-07-2021 07:37