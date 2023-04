Il presidente di Kunisports ha svelato il ritorno in campo del connazionale.

03-04-2023 17:01

La prima edizione della Kings League è appena andata in archivio, ma già si parla di mercato. E il presidente di Kunisports Aguero ha annunciato di aver convinto il connazionale Gonzalo Higuain a tornare in campo.

Queste le parole di Aguero: “Non so ancora quando, ma il Pipita scenderà in campo con noi, per una partita. La giornata dev’essere ancora decisa”.