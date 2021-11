03-11-2021 14:27

Marco Schwarz, uno degli uomini di punta del Wunderteam austriaco anche per quanto riguarda la Coppa del Mondo generale, campione del mondo in carica di combinata e vincitore dell’ultima coppa di slalom, si è lesionato un legamento della caviglia sinistra mentre si stava allenando tra le porte strette nel comprensorio di Kitzbuehel. Il 26enne carinziano non dovrà operarsi ma, se tutto andrà bene, dovrà stare fermo per almeno sei settimane.

OMNISPORT