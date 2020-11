Andrea Lo Cicero piange per l'asina Zaira, uccisa nella fattoria

Andrea Lo Cicero è un uomo che ha scelto, nel merito e nel sistema di valori che impartisce il rugby ai suoi, di raccogliere attorno a sé una comunità. Bambini e persone che, anche nei meccanismi di comunicazione, spesso e volentieri rimangono ai margini e che non trovano adeguato supporto nel proprio percorso, nelle loro quotidiane battaglie. La sua fattoria è quella che oggi definiremmo, forse semplificando, didattica; è un mondo antico, costruito sulle basi edificate in anni di vita e di esperienza anche grazie al rugby, alla televisione e a quanto ha messo via Lo Cicero, condividendolo poi in questa realtà dove viveva anche Zaira, la sua asina. L’asina che ha trovato morta, assassinata, all’interno della sua proprietà, in uno spazio recintato e ben delimitato, perché un individuo ha deciso di spararle contro.

Le parole di Andrea Lo Cicero dopo la morte di Zaira, la sua asina

“Era come una figlia”, ha detto Andrea in un video postato sui social, in cui ha taggato di volta in volta Giuseppe Conte, il Ministero e chiunque potesse avere voce in merito a questa dolorosa perdita. Il video mostra Zaira, l’asina della sua fattoria, uccisa da un cacciatore. “Non si può fare. Ho una recinzione, io gioco qui con mio figlio”, dice disperato sul social, “Non sono mai stato contro i cacciatori, ma gli animali non si possono trattare così”.

Andrea Lo Cicero: “Abbiamo rischiato con mia moglie e mio figlio”

“Vi mostro questo video molto forte, troppo forte, ma abbiamo rischiato noi in prima persona con mia moglie e mio figlio perché eravamo lì vicino le asine“, scrive Lo Cicero, “Un cacciatore attaccato alla mia abitazione ha sparato senza scrupolo uccidendo una delle mie asine. Adesso i Carabinieri forestali stanno procedendo con l’identificazione di questo soggetto, oltre al sequestro della sua arma. Noi stiamo aspettando il medico legale per constatare il decesso della mia asina Zaira. Sono scioccato per quanto questa tragedia abbia colpito la mia famiglia”.

Il cacciatore è stato identificato dai carabinieri e gli è stata sequestrata l’arma, con cui ha mirato e colpito Zaira. La fattoria di Lo Cicero si trova a Nepi, in provincia di Viterbo. Qui l’ex rugbista ha dato vita a una speciale fattoria didattica chiamata La Terra dei Bambini, dove anche Zaira svolgeva un compito molto importante nella pet therapy. E che adesso, per i bambini e le persone che hanno imparato a conoscere e frequentare la fattoria, rimarrà lo stesso vuoto.

