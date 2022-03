Atalanta, Freuler: "In campionato non siamo andati bene. In Germania atmosfera calda"

16-03-2022 20:06

Il mediano dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League alla BayArena contro il Bayer Leverkusen. Le Aspirine ospiteranno per la prima volta l’Atalanta in una partita europea. L’ultima gara casalinga contro un’avversaria italiana è stata a dicembre 2019 in Champions League, una sconfitta per 0-2 contro la Juventus.

Queste le parole dello svizzero:

“Mi aspetto un’atmosfera calda, come spesso accade in Germania. Ma è davvero bello giocare le partite con questo pubblico. In campionato i risultati parlano chiaro, non siamo andati bene, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così, domenica avremo una gara difficile a Bologna, prima però dobbiamo pensare a questa. Un motivo? Difficile trovarlo. Mi piace molto fare assist, mi auguro possa farne ancora un paio. Voglio sempre migliorare”.

Una parola anche su Malinovskyi:

“Cerchiamo di restargli vicino, cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi. Speriamo che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile”.

OMNISPORT