Autralian Open, Djokovic domina e va in semifinale

Il tennista serbo ha sconfitto il 21enne Alcaraz in quattro set

Passa per la 12a volta in semifinale a Melbourne Novak Djokovic, che ha fermato Carlos Alcaraz in quattro set e 3 ore e mezzo di battaglia. A 37 anni, il serbo punta ancora al record di 25 titoli del Grande Slam, al 21enne spagnolo si e’ infranto il sogno di diventarne il piu’ giovane vincitore della storia. Djokovic, con un pubblico ampiamente dalla sua parte, ha ceduto solo il primo set (4-6) ad Alcaraz, dominando gli altri tre (6-4, 6-3, 6-4).