Biathlon, la gioia di Boe: “Una delle migliori sprint della mia vita”

12-02-2022 16:06

Si è rifatto alla grande Johannes Boe. Dopo il terzo posto nella 20 chilometri qualche giorno fa, il campione norvegese è tornato sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Pechino vincendo la sprint odierna.

Con il tempo di 24 minuti netti, il nativo di Stryn si è messo al collo il secondo oro in questi Giochi dopo quello della staffetta mista, un risultato questo che gli consente di poter inseguire ancora l’ambizioso obiettivo delle sei medaglie in un’unica a rassegna.

“Ho risparmiato un po’ di energia sugli sci. Mi sentivo bene al poligono e ho fatto un buon finale anche se ero davvero stanco. Ho messo giù una delle migliori gare sprint della mia vita e sono felice che sia stata oggi” ha affermato Johannes il quale, oggi, ha avuto la soddisfazione di salire sul podio assieme al fratello Tariej (3°).

“Sono davvero orgoglioso. Sono più orgoglioso di lui che di me stesso. La sua medaglia di bronzo è come un oro per lui. Ecco perché sono così felice” ha chiosato entusiasta il tre volte vincitore della sfera di cristallo.

OMNISPORT