Binelli non ha dubbi su Teodosic

Augusto Binelli, con il Corriere di Bologna, si è soffermato su Milos Teodosic. “E’ di sicuro il migliore giocatore del campionato italiano” ha detto.

“Quando entra in campo si vede la differenza fra un fuoriclasse e tanti buoni giocatori, è una spanna sopra tutti gli altri e lo si nota subito dal gioco che crea per se stesso e per gli altri. Cambia in positivo le partite, anche se non segna come a Reggio Emilia fa segnare gli altri” ha aggiunto l’ex capitano della Virtus.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 11:37