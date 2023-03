Boxe, Joshua vuole l'incontro con Fury: "Ha bisogno di me"

Il promoter Warren: "Penso che sia una lotta molto più grande di quella con Usyk".

28-03-2023 19:35

Il messaggio di Joshua a Tyson Fury è chiaro: il grande match tra i due lasciato in sospeso si deve fare. Nel talk Steve Bunce on 5 Live Boxing, il pugile inglese si è così espresso su questa possibilità, considerando le difficoltà di organizzazione del match tra il connazionale e Usyk: “Dopo le delusioni che ha vissuto, non c’è momento migliore per Fury per incrociare i guantoni con me. Lui ha bisogno di me”.

Sulla possibile sfida che unificherebbe le cinture, Josha ha aggiunto: “Il possibile combattimento tra Fury e Usyk? Non vogliono denigrare nessuno: è possibile che accada, ma in quel caso saremmo nel campo della follia”.

Intanto, il promoter Warren ha ammesso: “Sinceramente il duello tra Aj e Tyson è falito quando erano coinvolti direttamente tra loro. Oggi tutto dipende da cosa vuol fare Tyson.

Io non ho nessun problema a trattare ma dipende da Tyson. Vedremo ovviamente cosa succederà con Joshua la prossima settimana. Penso che sia una lotta molto più grande di quella con Usyk”.

“Ma l’incontro che volevo vedere è quello con Usyk – continua Warren -, perché le quattro cinture sarebbero state in gioco e avrebbero confermato Tyson come il miglior peso massimo della sua generazione, e nessuno avrebbe potuto obiettare su questo. Nonostante Fury e Usyk avessero concordato una divisione 70/30, nell’ultima settimana, i rappresentanti di entrambi hanno annunciato che lo storico scontro non si sarebbe verificato e il campione del mondo unificato Usyk avrebbe cercato di adempiere ai suoi obblighi ufficiali, iniziando potenzialmente con il campione regolare WBA Daniel Dubois”.