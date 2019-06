E soprattutto vuole far sapere a tutti, che a tenerlo prigioniero è proprio la squadra che lo pescò ragazzino nel Le Havre, per poi farlo partire a costo zero direzione Juventus e riprenderselo a peso d ’ oro nell ’ estate 2016, senza però mai riuscire a rivedere il Pogba dei tempi bianconeri. Il futuro di Paul a questo punto sembra poter prendere due direzioni : il ritorno alla Juventus o l ’ approdo al Real Madrid.

Pur lontanissime in classifica anche nel campionato appena concluso, Juventus e Milan sembrano stanno vivendo situazioni speculari sul mercato, fronte allenatore e giocatori. I bianconeri hanno puntato su Maurizio Sarri, mentre in casa Milan si attende l ’ ufficializzazione dell ’ arrivo di Marco Giampaolo, che ha nel frattempo rescisso il vincolo contrattuale che lo legava alla Sampdoria, prima di far partire le prime mosse sul fronte mercato calciatori.

Del proprio futuro professionale, del nuovo corso della Juventus che sta per iniziare e anche del discusso approdo di Antonio Conte all ’ Inter. La difesa di Conte, accusato di tradimento dai tifosi della Juventus : Ho letto che qualche tifoso juventino aveva chiesto di togliere la stella di Conte dopo il suo passaggio all ’ Inter ma lui è uno che per la Juve si è speso fino all ’ ultima goccia di sudore da giocatore e poi da allenatore, inoltre è un uomo tendenzialmente diffidente.

Lo stesso Nedved è in contatto con Mino Raiola, lo storico agente del ceco ai tempi in cui giocava, per accelerare sul doppio fronte Matthijs De Ligt e Paul Pogba : il francese non è incedibile per il Manchester United, ma serve un ’ offerta da capogiro, mentre il centrale dell ’ Ajax e dell ’ Olanda sembra indirizzato verso il Paris Saint-Germain dopo il ritorno in Francia di Leonardo, ma la Juventus, interessata da tempo al giocatore, cercherà il contropiede.

Un acquisto inaspettato, come potrebbe essere quello di Paul Pogba alla Juventus, o magari una cessione illustre ? A quest ’ ultimo campo appartiene la voce Mauro Icardi, il cui futuro lontano dall ’ Inter sembra certo. Come infatti riporta 'La Repubblica, lo stesso Conte ha avuto un contatto telefonico con la signora Icardi per comunicare che l ’ ex capitano non rientra nei piani tecnici.

Cosa è successo ieri sabato 15 giugno 2019

Virgilio Sport - 16-06-2019 | 13:15